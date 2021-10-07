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Билета будет мало! На решающий матч сборной Украины пустят не всех болельщиков

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 октября, 08:42
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На ключевой поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины во Львове 12 октября попадут только вакцинированные болельщики или же с тестами на руках
Фото - Facebook/ArenaLviv
Фото - Facebook/ArenaLviv

На "Арену Львов" 12 октября на матч Украина – Босния и Герцеговина допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до игры.

Либо экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

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Об этих требованиях Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям говорится на странице "Арены-Львов" в Facebook.

При этом, как говорят на "Арене Львов", у стадиона будут расположены амбулатории, где каждый сможет сдать экспресс-тест.

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Также при входе на арену болельщиков ждет температурный скрининг.

Львовский стадион, напомним, разрешено заполнить на две трети вместимости.

"Арена Львов"
"Арена Львов" / Фото: ФФУ

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Как мы писали ранее, введение красной зоны во Львове отложено ради сборной Украины. Этот статус город получит сразу после игры Украина – Босния и Герцеговина (12 октября).

9 октября сборная Украины сыграет на выезде с Финляндией.

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