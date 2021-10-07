Наследник Ярмоленко! Украинец попал в ТОП-60 молодых талантов мира

Британское издание The Guardian опубликовало список из 60-ти лучших молодых футболистов мира.
Читайте также: Вычислили! Футболист сборной Украины признался в участии в договорняке
"Ярмолюка часто сравнивают с его соотечественником, игроком Вест Хэма Андреем Ярмоленко, и не только из-за схожести их фамилий. 17-летний игрок с мячом так же силен, как и игрок национальной сборной, и может играть на фланге.
Ярмолюк трудолюбивый, не знающий усталости полузащитник, которому можно доверять в игре с мячом, благодаря его великолепному видению поля и выдающемуся футбольному интеллекту. Также от хорош при игре без мяча.
Далее по теме
Лучшая позиция Ярмолюка – box-to-box полузащитник, так как он может продемонстрировать здесь большую часть своих навыков: дриблинг на скорости и умение делать ключевые передачи.
Ярмолюк дебютировал за сборную Украины U-21, когда ему было всего 16 лет и 146 дней, став вторым самым молодым игроком после бывшего защитника Барселоны Дмитрия Чигринского.
Он самый молодой полевой игрок элитного дивизиона Украины, в котором дебютировал за шесть дней до первого матча за молодежную сборную U21", – дали характеристику украинцу эксперты The Guardian.
Добавим, что в нынешнем сезоне юный талант Днепра-1 сыграл в УПЛ 4 матча, еще один поединок Егор провел в Кубке Украины против ВПК-Агро, в котором записал на свой счет гол.