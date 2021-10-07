Наследник Ярмоленко! Украинец попал в ТОП-60 молодых талантов мира

Британское издание The Guardian опубликовало список из 60-ти лучших молодых футболистов мира.

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" Ярмолюка часто сравнивают с его соотечественником, игроком Вест Хэма Андреем Ярмоленко , и не только из-за схожести их фамилий. 17-летний игрок с мячом так же силен, как и игрок национальной сборной, и может играть на фланге. Ярмолюк трудолюбивый, не знающий усталости полузащитник, которому можно доверять в игре с мячом, благодаря его великолепному видению поля и выдающемуся футбольному интеллекту. Также от хорош при игре без мяча.

Лучшая позиция Ярмолюка – box-to-box полузащитник , так как он может продемонстрировать здесь большую часть своих навыков: дриблинг на скорости и умение делать ключевые передачи.





Ярмолюк дебютировал за сборную Украины U-21, когда ему было всего 16 лет и 146 дней, став вторым самым молодым игроком после бывшего защитника Барселоны Дмитрия Чигринского.

Он самый молодой полевой игрок элитного дивизиона Украины, в котором дебютировал за шесть дней до первого матча за молодежную сборную U21", – дали характеристику украинцу эксперты The Guardian.