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Наследник Ярмоленко! Украинец попал в ТОП-60 молодых талантов мира

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 октября, 15:30
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Юного полузащитника Днепра-1 включили в рейтинг самых талантливых футболистов 2004 года рождения
Егор Ярмолюк в ТОП-60 лучших молодых футболистов мира
Егор Ярмолюк в ТОП-60 лучших молодых футболистов мира / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Британское издание The Guardian опубликовало список из 60-ти лучших молодых футболистов мира.

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"Ярмолюка часто сравнивают с его соотечественником, игроком Вест Хэма Андреем Ярмоленко, и не только из-за схожести их фамилий. 17-летний игрок с мячом так же силен, как и игрок национальной сборной, и может играть на фланге.

Ярмолюк трудолюбивый, не знающий усталости полузащитник, которому можно доверять в игре с мячом, благодаря его великолепному видению поля и выдающемуся футбольному интеллекту. Также от хорош при игре без мяча.

Лучшая позиция Ярмолюка – box-to-box полузащитник, так как он может продемонстрировать здесь большую часть своих навыков: дриблинг на скорости и умение делать ключевые передачи.



Ярмолюк дебютировал за сборную Украины U-21, когда ему было всего 16 лет и 146 дней, став вторым самым молодым игроком после бывшего защитника Барселоны Дмитрия Чигринского.

Он самый молодой полевой игрок элитного дивизиона Украины, в котором дебютировал за шесть дней до первого матча за молодежную сборную U21", – дали характеристику украинцу эксперты The Guardian.

Добавим, что в нынешнем сезоне юный талант Днепра-1 сыграл в УПЛ 4 матча, еще один поединок Егор провел в Кубке Украины против ВПК-Агро, в котором записал на свой счет гол.

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9
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11
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