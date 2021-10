Горит стадион! Исторический матч Монзуль под вопросом

Отборочный матч ЧМ-2022 Андорра – Англия под вопросом. На стадионе "Насьональ" произошел пожар. Эту встречу должна судить украинка Екатерина Монзуль.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул во время сварочных работ. Загорелось место, на котором обычно стоят камеры для проведения телевизионной трансляции. Сгорел экран VAR, немного выгорело газона.

Пока нет информации состоится ли поединок на "Насьонале" или будет перенесен на другой стадион или другую дату.

Fire at Andorras national stadium!



The TV gantry at the ground where England play Andorra tomorrow caught fire earlier this afternoon. pic.twitter.com/eWpU9ZzZIN