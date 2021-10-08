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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Горить стадіон! Історичний матч Монзуль під питанням

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 18:31
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Через зварювальні роботи спалахнула пожежа на арені "Насьональ", яка повинна прийняти відбірковий матч чемпіонату світу між збірними Андорри та Англії
Пожежа на футбольному стадіоні
Пожежа на футбольному стадіоні

Відбірковий матч ЧС-2022 Андорра – Англія під питанням. На стадіоні "Насьональ" сталася пожежа. Цю зустріч повинна судити українка Катерина Монзуль.

За словами очевидців, вогонь спалахнув під час зварювальних робіт. Зайнялося місце, на якому зазвичай стоять камери для проведення телевізійної трансляції. Згорів екран VAR, трохи вигоріло газону.

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Поки немає інформації чи відбудеться поєдинок на "Насьональ" чи буде перенесений на інший стадіон або іншу дату.

Раніше ми писали, що колишній президент московського Спартака Андрій Червіченко розкритикував жінок-арбітрів на матчах чоловічих команд. "Як чоловік зі стрічкою в кальсонах", – навів оригінальне порівняння Червіченко.

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Унікальність матчу Андорра – Англія в тому, що матч чоловічої збірної англійців вперше буде судити жінка.

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