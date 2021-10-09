"Все, забули, Боснія": Петраков не дає розслабитися збірній після перемоги в Фінляндії

Україна здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022 завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

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"Я вже скажу відверто, я вже про Боснію думаю, ця перемога буде нічого не коштувати, якщо Боснію не обіграємо. Я вже головою в Боснії.

Це найоптимальніший наш склад. Молоді хлопці вже стукають в першу команду. Хлопці молодці.

Гол Ярмоленка правою ногою став несподіванкою. Молодець, Андрій. Був лідером, тягнув команду, тільки слова подяки. Всім хлопцям – це їхня перемога.