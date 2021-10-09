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"Все, забули, Боснія": Петраков не дає розслабитися збірній після перемоги в Фінляндії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 21:16
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Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС-2022. Наша команда зберегла за собою другий рядок в таблиці
Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

Україна здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022 завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

Читайте також: Фінляндія – Україна: відео голів та огляд матчу

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"Я вже скажу відверто, я вже про Боснію думаю, ця перемога буде нічого не коштувати, якщо Боснію не обіграємо. Я вже головою в Боснії.

Це найоптимальніший наш склад. Молоді хлопці вже стукають в першу команду. Хлопці молодці.

Гол Ярмоленка правою ногою став несподіванкою. Молодець, Андрій. Був лідером, тягнув команду, тільки слова подяки. Всім хлопцям – це їхня перемога.

Так, нелогічний гол пропустили. Шапаренко говорив, що потрібно було вибивати, але влучив в ногу супернику. Це футбол. Звичайно, всі засмучені, що пропустили.

Я люблю цей футбол. Я хлопцям розповідав, ми однодумці, їм подобається цей футбол, але дуже енерговитратний. Вони всю гру пресингували.

Що казав Ярмоленку під час матчу? Підбадьорював: "Андрюша, треба". Його вдарили по спині. Він каже, пограю скільки зможу. Я його як сина підбадьорював.

Всі сьогоднішні заміни були вимушені. Я не думав тоді про Боснію. Навіть не дивився ще Боснію. Будемо в літаку готуватися. У роздягальні команді скажу: "Вітаю. Все, забули, Боснія. Всі. тепер Боснія ", – сказав після матчу Петраков.

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