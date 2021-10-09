"Все, забыли, Босния": Петраков не дает расслабиться сборной после победы в Финляндии

Украина одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022 благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.
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"Я уже скажу откровенно, я уже об Боснии думаю, эта победа будет ничего не стоить, если Боснию не обыграем. Я уже головой в Боснии.
Это самый оптимальный наш состав. Молодые ребята уже стучаться в первую команду. Ребята молодцы.
Гол Ярмоленко правой ногой стал неожиданностью. Молодец, Андрей. Был лидером, тянул команду, только слова благодарности. Всем ребятам – это их победа.
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Да, нелогичный гол пропустили. Шапаренко говорил, что нужно было выбивать, но попал в ногу сопернику. Это футбол. Конечно, все расстроены, что пропустили.
Я люблю этот футбол. Я ребятам рассказывал, мы единомышленники, им нравится этот футбол, но очень энергозатратный. Они всю игру прессинговали.
Что говорил Ярмоленко во время матча? Подбадривал: "Андрюша, надо". Его ударили по спине. Он говорит, поиграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал.
Все сегодняшние замены были вынужденные. Я не думал тогда о Боснии. Даже не смотрел еще Боснию. Будем в самолете готовиться. В раздевалке команде скажу: "Поздравляю. Все, забыли, Босния. Все. Теперь Босния", – сказал после матча Петраков.