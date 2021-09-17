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Шахтар --
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Дніпро-1 --
Верес --
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Динамо --
Олександрія --
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Ворскла --
Минай --
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Зоря --
Чорноморець --
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Металіст 1925 --
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
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Минай --
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Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
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Динамо --
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Петраков викинув Малиновського! Тренер назвав футболістів, яким довіряє

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 вересня, 19:00
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Став відомий склад національної команди, який готуватиметься до відбіркових матчів ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії
Маліновський розповів про конфлікт з Петраковим
Маліновський розповів про конфлікт з Петраковим / Фото: Reuters

Конфлікт в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова і півзахисника Аталанти Руслана Малиновського зайшов занадто далеко. Футболіст розсердився на Петракова. А тренер не викликав Руслана на відбіркові матчі в жовтні.

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Сьогодні Петраков назвав футболістів, які візьмуть участь в майбутніх матчах відбору ЧС-2022.

Воротарі:

  • Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники:

  • Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
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Півзахисники:

  • Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков ( Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники:

  • Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список:

  • Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калитвинцев (Десна), Олександр Піхальонок (Дніпро-1).
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Нагадаємо, що 9 жовтня Україна грає в Гельсінкі проти Фінляндії, а 12 жовтня зустрічається у Львові з Боснією.

Турнірне становище в нашій групі:

У своєму останньому матчі відбору на ЧС-2022 Україна зіграла внічию з Францією.

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7
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19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
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