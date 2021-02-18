"Маккабі" – "Шахтар": стартові склади команд

Донецький "Шахтар" і ізраїльський Маккабі опублікували склади на сьогоднішній матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок пройде в Тель-Авіві на стадіоні "Блумфілд" і розпочнеться о 22:00.
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"Шахтар": Трубін, Матвієнко, Вітао, Кривцов, Додо, Патрік, Степаненко, Марлос, Соломон, Тайсон, Мораес
Запасні: Пятов, Гриценко, Корнієнко, Бондар, Хочолава, Болбат, Майкон, Маркос, Тете, Коноплянка, Судаков, Фернандо
"Маккабі": Тененбаум, Саборіт, Тібі, Ернандес, Жералдеш, Дор Перец, Рікан, Глазер, Бен Хаїм, Пешич, Бітон
Запасні: Даніель Перец, Давідзада, Кандиль, Півень, Балтакса, Еіні, Хозез, Блекмен, Алмог, Голаса, Шехтар, Герреро
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Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу команди Луїша Каштру – 2.30, на нічию – 3.10, на перемогу "Маккабі" – 3.60.
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