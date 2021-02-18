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"Шахтар" обіграє "Маккабі" два рази, але не сильно – прогноз букмекерів

18 лютого, 17:08

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Чемпіон України грає в 1/16 фіналу Ліги Європи з колективом із Тель-Авіва

Сьогодні наші гранди відкривають другу частину сезону в єврокубках. "Гірники" 18 лютого грають в Ізраїлі. На нашому сайті почався онлайн "Маккабі" – "Шахтар".

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Букмекерські контори явну перевагу за сумою двох зустрічей віддають українському клубу. На його прохід в наступний раунд коефіцієнт коливається близько 1.35, а на суперника – 3.50. У першому ж матчі, в Тель-Авіві, "Шахтар" виступає вже не настільки явним фаворитом. На гостей дають 2.30, на "Маккабі" – 3.60, на нічию – 3.10.

Дізнайтеся, "Маккабі" – "Шахтар": де і коли дивитися матч 1/16 Ліги Європи.

Голепад сьогодні в Ізраїлі не очікують. Найімовірніші рахунку – 0:1 і 1:1 (коеф. – 6.30). На успіх господарів і безгольову нічию можна поставити за 7.90-8.00. У гостей з України найбільше шансів відзначитися у Жуніора Мораеса (2.35), Марлоса (3.00) і Тайсона (3.50). У місцевої команди небезпеку становлять Шехтер (4.20) і Пешич (4.50). Вони поступаються навіть Коноплянці, на чий гол можна поставити з коефіцієнтом 3.70.

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Тим часом, "Шахтар" почав продаж квитків на домашній матч Ліги Європи з "Маккабі".

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Дивіться, як чотири дні тому "Шахтар" і "Колос" розійшлися нічиєю:

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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