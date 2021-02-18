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"Маккабі" – "Шахтар": де і коли дивитися матч 1/16 Ліги Європи

18 лютого, 13:38

Олена Павлова Олена Павлова

Список трансляцій поєдинку на стадіоні "Блумфілд" 18 лютого на ТБ і в інтернеті

Сьогодні єврокубки поновлюються і для України. Після морозного матчу "Динамо" в Києві у боротьбу на стадії 1/16 Ліги Європи вступить "Шахтар". У четвер, 18 лютого, донеччани зіграють в Тель-Авіві проти місцевого" Маккабі ". Поєдинок на полі стадіону "Блумфілд" розпочнеться о 22:00. Мультимедійний онлайн "Маккабі" – "Шахтар"читайте на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відеоповторами.

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"Шахтар" в Тель-Авіві

"Шахтар" в Тель-Авіві / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У прямому ефірі матч "Маккабі" – "Шахтар" у четвер, 18 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

Читайте також: "Динамо" – "Брюгге", "Маккабі" – "Шахтар": розклад, трансляції і результати 1/16 Ліги Європи

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"Шахтар" прилетів в Ізраїль 17 лютого в обід, а ввечері Луїш Каштру і Манор Соломон дали прес-конференцію, після чого команда 50 хвилин потренувалася на стадіоні "Блумфілд". Під час спілкування з пресою Каштру заінтригував заявою про своє майбутнє. На питання про новий контракт тренера "Шахтаря" відповів: "Де саме буду працювати – побачимо пізніше".

В Ізраїль Луїш Каштру взяв 23 футболіста. Не знайшлося місця в заявці бразильцеві Ісмаїлі, який недавно відновився після важкої травми і отримав трохи часу в одному зі спарингів на зборах у Туреччині. Зате полетів молодий півзахисник Георгій Судаков, який в цьому сезоні дебютував у єврокубках, зігравши чотири хвилини в переможному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала" (3:2).

До слова, зазвичай сонячний Тель-Авів зустрів "гірників" дощем – не виключено, що приблизно така ж сама погода буде і під час матчу.

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Ліга Європи Шахтар Донецьк де подивитись Маккабі Тель-Авів
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