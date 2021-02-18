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"Маккаби" – "Шахтер": где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы

18 февраля, 13:38

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка на стадионе "Блумфилд" 18 февраля на ТВ и в интернете

Сегодня еврокубки возобновляются и для Украины. После морозного матча "Динамо" в Киеве в борьбу на стадии 1/16 Лиги Европы вступит "Шахтер". В четверг, 18 февраля, дончане сыграют в Тель-Авиве против местного "Маккаби". Поединок на поле стадиона "Блумфилд" начнется в 22:00. Мультимедийный онлайн "Маккаби" – "Шахтер" читайте на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видеоповторами.

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"Шахтер" в Тель-Авиве

"Шахтер" в Тель-Авиве / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В прямом эфире матч "Маккаби" – "Шахтер" в четверг, 18 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.

Читайте также: "Динамо" – "Брюгге", "Маккаби" – "Шахтер": расписание, трансляции и результаты 1/16 Лиги Европы

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"Шахтер" прилетел в Израиль 17 февраля в обед, а вечером Луиш Каштру и Манор Соломон дали пресс-конференцию, после чего команда 50 минут потренировалась на стадионе "Блумфилд". Во время общения с прессой Каштру заинтриговал заявлением о своем будущем. На вопрос о новом контракте тренера "Шахтера" ответил: "Где именно буду работать – увидим позже".

В Израиль Луиш Каштру взял 23 футболиста. Не нашлось места в заявке бразильцу Исмаили, который недавно восстановился после тяжелой травмы и получил немного времени в одном из спаррингов на сборах в Турции. Зато полетел молодой полузащитник Георгий Судаков, который в этом сезоне дебютировал в еврокубках, сыграв четыре минуты в победном матче Лиги чемпионов против "Реала" (3:2).

К слову, обычно солнечный Тель-Авив встретил "горняков" дождем – не исключено, что примерно такая же погода будет и во время матча.

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Лига Европы Шахтер Донецк где смотреть Маккаби Тель-Авив
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