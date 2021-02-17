Каштру заинтриговал заявлением о своем будущем

По словам тренера "Шахтера", в следующем сезоне он будет работать: "Где именно – увидим позже"

Накануне четвергового матча 1/16 Лиги Европы против "Маккаби" (Тель-Авив) в Израиле главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что его не беспокоит тот факт, что его контракт с "горняками", истекающий летом, на данный момент не продлен.

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"Сейчас вопрос моего контракта совершенно не заставляет меня переживать. Наши мысли только о предстоящей игре, ни в коем случае не буду сейчас думать о контракте"

"Я знаю, что в следующем сезоне буду работать, поэтому мне не стоит переживать об этом. Где – посмотрим дальше. Нам очень важно обыграть "Маккаби", увезти отсюда достойную победу"

"Надо заканчивать каждый день работы с пониманием, что ты провел его достойно и с чистой совестью. Об остальном я сейчас не переживаю", – заявил Луиш Каштру в эфире YouTube-канала "Шахтера"

Луис Каштру / Фото: Reuters

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин выразил уверенность в том, что бывший капитан команды Дарио Срна со временем станет тренером "Шахтера". При этом Палкин отметил, что Срне "надо поднабраться опыта".

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