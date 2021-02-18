"Шахтер" обыграет "Маккаби" два раза, но не очень крупно – прогноз букмекеров

Чемпион Украины играет в 1/16 финала Лиги Европы с коллективом из Тель- Авива

Сегодня наши гранды открывают вторую часть сезона в еврокубках. "Горняки" 18 февраля играют в Израиле. На нашем сайте начался онлайн "Маккаби" – "Шахтер".

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Букмекерские конторы явное преимущество по сумме двух встреч отдают украинскому клубу. На его проход в следующий раунд коэффициент колеблется около 1.35, а на соперника – 3.50. В первом же матче, в Тель-Авиве, "Шахтер" выступает уже не настолько явным фаворитом. На гостей дают 2.30, на "Маккаби" – 3.60, на ничью – 3.10.

Узнайте, "Маккаби" – "Шахтер": где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы.

Голепада сегодня в Израиле не ожидают. Самые вероятные счета – 0:1 и 1:1 (коэф. – 6.30). На успех хозяев и безголевую ничью можно поставить за 7.90-8.00. У гостей из Украины больше всего шансов отличиться у Жуниора Мораеса (2.35), Марлоса (3.00) и Тайсона (3.50). У местной команды опасность представляют Шехтер (4.20) и Пешич (4.50). Они уступают даже Коноплянке, на чей гол можно поставить с коэффициентом 3.70.

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Тем временем, "Шахтер" начал продажу билетов на домашний матч Лиги Европы с "Маккаби".

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Смотрите, как четыре дня назад "Шахтер" и "Колос" разошлись ничьей:

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