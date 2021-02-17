Каштру заінтригував заявою про своє майбутнє

За словами тренера "Шахтаря", в наступному сезоні він буде працювати: "Де саме – побачимо пізніше"

Напередодні четвергового матчу 1/16 Ліги Європи проти "Маккабі" (Тель-Авів) в Ізраїлі головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що його не турбує той факт, що його контракт із "гірниками", дія якого закінчується влітку, наразі не продовжений.

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"Нині питання мого контракту абсолютно не змушує мене переживати. Наші думки тільки про майбутню гру, у жодному разі не буду наразі думати про контракт".

"Я знаю, що в наступному сезоні буду працювати, тому мені не варто переживати про це. Де – подивимося далі. Нам дуже важливо обіграти "Маккабі", привезти звідси гідну перемогу".

"Треба закінчувати кожен день роботи з розумінням, що ти провів його гідно і з чистою совістю. Щодо всього іншого я не переймаюся", – заявив Луїш Каштру в ефірі YouTube-каналу "Шахтаря"

Луїс Каштру / Фото: Reuters

Раніше генеральний директор "гірників" Сергій Палкін висловив упевненість у тому, що колишній капітан команди Даріо Срна з часом стане тренером "Шахтаря". При цьому Палкін зазначив, що Срні "треба набратися досвіду".

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