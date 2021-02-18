Луческу знайшов винного: стало відомо через кого "Динамо" втратило перемогу над "Брюгге"

Сьогодні в Києві пройшов перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому київське "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" . Гра завершилася з рахунком – 1:1.

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Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу залишився незадоволений результатом і грою голкіпера команди.

"1:0 – це був би хороший результат для нас. Завдання було не пропустити, але на жаль ми пропустили м'яч якраз в той момент, коли грали в хороший футбол. Якби ми були більш прагматичні в обороні, могли забити і другий м'яч на контратаці. У "Брюгге" зараз краще ігровий ритм, тому вони вигравали єдиноборства.

Ми помилилися на кутовому, мені здається, воротар повинен був зіграти на виході. Нам не вистачало сміливості, куражу. Напевно, не вистачило офіційних ігор. Наші гравці дуже часто помилялися, було багато дитячих втрат. Перестаралися з довгими передачами. У точності паса і в перехоплення бельгійці були сильнішими.

Бущан? Я сказав, що коли кутовий подається на ворота, то м'яч прилітає до воротаря. Я просив, щоб він грав такі м'ячі. Але, на жаль, він не відчув цей момент, не зіграв на виході. Все буває, але через цей гол ми втратили перемогу", – резюмував Луческу.

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Нагадаємо, що матч-відповідь плей-офф Ліги Європи відбудеться через тиждень в Брюгге.

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