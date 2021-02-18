"Маккаби" – "Шахтер": стартовые составы команд

Тренеры определились, кто будет драться за путевку в 1/8 финала

Донецкий "Шахтер" и израильский Маккаби опубликовали составы на сегодняшний матч 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд" и начнется в 22:00.

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"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Кривцов, Додо, Патрик, Степаненко, Марлос, Соломон, Тайсон, Мораес

Запасные: Пятов, Гриценко, Корниенко, Бондарь, Хочолава, Болбат, Майкон, Маркос, Тете, Коноплянка, Судаков, Фернандо

"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Дор Перец, Рикан, Глазер, Бен Хаим, Пешич, Битон

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Запасные: Даниэль Перец, Давидзада, Кандиль, Пивень, Балтакса, Еини, Хозез, Блэкмэн, Алмог, Голаса, Шехтер, Герреро

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Букмекеры считают "Шахтер" явным фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.30, на ничью – 3.10, на победу "Маккаби" – 3.60.

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