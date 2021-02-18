"Маккабі" – "Шахтар": аудіотрансляція матчу Ліги Європи

У четвер, 18 лютого, відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи: донецький "Шахтар" завітає в гості до ізраїльського "Маккабі". Матч пройде в Тель-Авіві на стадіоні "Блумфілд" і почнеться о 22:00 за київським часом. "Маккабі" – "Шахтар" трансляція онлайнвже доступна на нашому сайті, також зустріч можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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Крім цього, ми проведемо аудіотрансляцію поєдинку "Маккабі" – "Шахтар" на нашому YouTube-каналі.

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Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу команди Луїша Каштру – 2.30, на нічию – 3.10, на перемогу "Маккабі" – 3.60. Також "гірники" мають більше шансів на вихід в наступний раунд – коефіцієнт на вихід "Шахтаря" в 1/8 фіналу коливається близько 1.35, а на суперника – 3.50.

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