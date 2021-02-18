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"Хороший футболіст повинен хоча б один з двох забивати": Буяльський – про гол у ворота "Брюгге"

18 лютого, 19:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди зіграли внічию в київському поєдинку

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге". Поєдинок відбувся в Києві і завершився з рахунком – 1:1. Гол у динамівців забив Віталій Буяльський.

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"Результат, в принципі, непоганий, але ми не хотіли дома пропускати гол. Ще й зі стандарту. Ми розбирали, як вони грають на стандартах, але отримали гол. Прикро, що пропустили гол зі стандарту, а не з гри", – прокоментував рахунок Буяльський.

"У першому таймі у мене було два моменти, з яких хороший футболіст повинен хоча б один забити. У другому таймі був напівмомент, але вийшло забити".

"Погода? Дуже холодно, у другому таймі ще холодніше було. Вітер, важко навіть розмовляти і дихати в два рази важче. Важко рухатися, повітря холодне", – зізнався Віталій.

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Нагадаємо, що матч-відповідь плей-офф Ліги Європи відбудеться через тиждень у Брюгге.

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Ліга Європи Динамо Київ Віталій Буяльський Брюгге

Джерело: Dynamo.kiev.ua

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