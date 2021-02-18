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"Маккаби" – "Шахтер": аудиотрансляция матча Лиги Европы

18 февраля, 19:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Трансляция матча "Маккаби" – "Шахтер" с живыми комментариями

В четверг, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы: донецкий "Шахтер" пожалует в гости к израильскому "Маккаби". Матч пройдет в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Маккаби" – "Шахтер" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте, также встречу можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Кроме этого, мы проведем аудиотрансляцию поединка "Маккаби" – "Шахтер" на нашем YouTube-канале.

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Букмекеры считают "Шахтер" явным фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.30, на ничью – 3.10, на победу "Маккаби" – 3.60. Также "горняки" имеют больше шансов на выход в следующий раунд – коэффициент на выход "Шахтера" в 1/8 финала колеблется около 1.35, а на соперника – 3.50.

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Смотрите, как четыре дня назад "Шахтер" и "Колос" разошлись ничьей:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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онлайн Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

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