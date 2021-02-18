"Динамо" – "Брюгге": відео голів та огляд матчу Ліги Європи

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" в морозну погоду на НСК "Олімпійський" в Києві зіграло з "Брюгге" внічию 1:1. На нашому сайті йшов онлайн "Динамо" – "Брюгге".

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У першому таймі суперники не нанесли жодного удару в площину воріт, хоча невелика перевага була у господарів. Дивіться найкращі моменти стартових 45 хвилин.

У другому таймі підопічним Луческу вдалося відкрити рахунок. Півзахисник Віталій Буяльський, який часто забиває важливі м'ячі, після передачі Віталія Миколенка ефектним обвідним ударом з лінії штрафного майданчика засмутив гостей з Бельгії на 62-й хвилині.

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Однак недовго музика грала на вулиці "Динамо". Вже на 67-й хвилині "Брюгге" відновив рівновагу. Брендон Мехелен ударом головою змусив господарів в зневіру.

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Якщо в першій половині перевага у володінні м'ячем була на боці "біло-блакитних" (53% – 47%), то після перерви все змінилося з точністю до навпаки. Голи так і залишилися єдиними ударами в площину воріт, а за "пострілами" повз гості помітно перевершили "Динамо" 6:3.

Дивіться також огляд усього поєдинку.

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Зустріч у відповідь лідера чемпіонату України з найкращою командою Бельгії запланована в Брюгге на 25 лютого.

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