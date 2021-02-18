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"Динамо" – "Брюгге": статистики знайшли несподіваного героя матчу Ліги Європи

18 лютого, 19:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Найвищу оцінку в київській команді заробив захисник Денис Попов

Сьогодні "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. На морозі в Києві суперники не продемонстрували видатну гру і розійшлися, зробивши лише по одному удару в рамку. Не дивно, що статистики віддавали належне діям команд в обороні.

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Два популярних сайту, WhoScored і SofaScore, найкращим в стані підопічних Мірчі Луческу назвали молодого захисника Дениса Попова.

Причому, WhoScored поставив також Кендзьорі, Миколенку й Сидорчуку оцінки вище, ніж Віталію Буяльському. А SofaScore навіть поставив більш високу оцінку Віктору Циганкову, ніж автора гола.

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А ось у гостей з Бельгії приблизно однакові бали отримали автор забитого м'яча Брендон Мехелен і капітан Руд Вормер.

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Обидва ресурсу найнижча у господарів оцінили форварда Артема Бесєдіна і воротаря Георгія Бущана. При цьому, нагадаємо, жовті картки у "біло-блакитних" отримали Миколенко та Микола Шапаренко.

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Повторне побачення лідерів чемпіонатів України та Бельгії пройде 25 лютого. Дивіться огляд першого матчу "Динамо" – "Брюгге":

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