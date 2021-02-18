"Динамо" не створило нам проблем в обороні": автор гола "Брюгге" в Лізі Європи

Захисник Брендон Мехеле і його наставник Рік де Міл задоволені результатом у Києві

Київське "Динамо" не змогло обіграти "Брюгге" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Нічиєю 1:1 більш задоволеними виявилися гості з Бельгії. Цього вони і не приховували в спілкуванні з пресою.

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28-річний захисник Брендон Мехелен випромінював радість, незважаючи на те, що трохи підмерз в Україні:

"Звичайно, за такої погоди грати було непросто. Особливо важко доводилося на початку кожного тайму. Але потім адреналін нас зігрівав. "Динамо" непогано пресингувало в першому таймі, але потім і ми включалися в відбір м'яча на чужій половині. Суперник практично не створив нам проблем в обороні. Вважаю, зі своїм завданням ми впоралися".

Тим часом статистики знайшли несподіваного героя матчу "Динамо" – "Брюгге".

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Також залишився задоволений результатом і асистент головного тренера Рік де Міл, який сьогодні керував командою:

"У дуелях із двох матчів гол на виїзді має особливе значення. "Динамо" – технічна команда, яка швидко переходить із оборони в атаку. Це сильний і небезпечний суперник. Головний тренер перед грою говорив і зі мною, і з гравцями – вважаю, його завдання ми виконали. Хоча доля протистояння вирішиться у другій зустрічі".

Дивіться огляд матчу "Динамо" – "Брюгге" 18 лютого в Києві:

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