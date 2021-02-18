Русский
$ 27,9
33,64
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Динамо" не створило нам проблем в обороні": автор гола "Брюгге" в Лізі Європи

18 лютого, 20:11

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Захисник Брендон Мехеле і його наставник Рік де Міл задоволені результатом у Києві

Київське "Динамо" не змогло обіграти "Брюгге" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Нічиєю 1:1 більш задоволеними виявилися гості з Бельгії. Цього вони і не приховували в спілкуванні з пресою.

Реклама

Читайте також: онлайн "Маккабі" – "Шахтар".

28-річний захисник Брендон Мехелен випромінював радість, незважаючи на те, що трохи підмерз в Україні:

"Звичайно, за такої погоди грати було непросто. Особливо важко доводилося на початку кожного тайму. Але потім адреналін нас зігрівав. "Динамо" непогано пресингувало в першому таймі, але потім і ми включалися в відбір м'яча на чужій половині. Суперник практично не створив нам проблем в обороні. Вважаю, зі своїм завданням ми впоралися".

Тим часом статистики знайшли несподіваного героя матчу "Динамо" – "Брюгге".

Реклама

Також залишився задоволений результатом і асистент головного тренера Рік де Міл, який сьогодні керував командою:

"У дуелях із двох матчів гол на виїзді має особливе значення. "Динамо" – технічна команда, яка швидко переходить із оборони в атаку. Це сильний і небезпечний суперник. Головний тренер перед грою говорив і зі мною, і з гравцями – вважаю, його завдання ми виконали. Хоча доля протистояння вирішиться у другій зустрічі".

Дивіться огляд матчу "Динамо" – "Брюгге" 18 лютого в Києві:

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Ліга Європи Динамо Київ Брюгге
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛФутбол
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з ВаноФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти