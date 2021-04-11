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Які красунчики! Перше фото динамівця Забарного з гіпсом на носі

11 квітня, 21:19

Олег Люлька Олег Люлька

Вихідний після виробничої травми футболіст проводить зі своєю чарівною коханою

У соцмережах з'явилося фото центрального захисника Динамо Іллі Забарного, якому напередодні зламали ніс у матчі з Дніпром-1, виграному киянами 2:0.

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Знімком з Іллею Забарним, якому на ніс накладено гіпс, поділилася його кохана Ангеліна.

"Одужуй швидше, моя любове", – підписала це фото в Instagram дівчина, яка є падчеркою відомого телеведучого Джеджули

"Які ж ви гарні!" – пишуть в коментарях під цим фото одні фоловери

"Якнайшвидшого одужання. Без тебе з Шахтарем 17 квітня буде складно", – підтримують Іллю Забарного інші

А є ті, хто рекомендують Іллі звернутися за порадою до спортсменів, які пережили чимало подібних травм: "З Кличком консультувалися? А взагалі, справа житейська".

Нагадаємо, динамівець Забарний ризикує пропустити матч з Шахтарем після того, як у грі з Дніпром-1 Артем Добвик, відмахнувшись, вдарив його по обличчю. Як казав Мірча Луческу, у Іллі зламаний ніс і, можливо, знадобиться операція.

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Забарний після травми носа

Забарний після травми носа / Фото: YouTube

За останніми даними, все-таки обійдеться без операції. Однак чи зможе Забарний зіграти з Шахтарем, поки не ясно.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
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15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
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38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
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21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
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34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
12
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
13
ЛьвівЛьвівЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забиті 16
Пропущені 46
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

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10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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травма чемпіонат України ніс WAGs Ілля Забарний

Джерело: Сегодня|Спорт

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