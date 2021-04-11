Які красунчики! Перше фото динамівця Забарного з гіпсом на носі

Вихідний після виробничої травми футболіст проводить зі своєю чарівною коханою

У соцмережах з'явилося фото центрального захисника Динамо Іллі Забарного, якому напередодні зламали ніс у матчі з Дніпром-1, виграному киянами 2:0.

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Знімком з Іллею Забарним, якому на ніс накладено гіпс, поділилася його кохана Ангеліна.

"Одужуй швидше, моя любове", – підписала це фото в Instagram дівчина, яка є падчеркою відомого телеведучого Джеджули

"Які ж ви гарні!" – пишуть в коментарях під цим фото одні фоловери

"Якнайшвидшого одужання. Без тебе з Шахтарем 17 квітня буде складно", – підтримують Іллю Забарного інші

А є ті, хто рекомендують Іллі звернутися за порадою до спортсменів, які пережили чимало подібних травм: "З Кличком консультувалися? А взагалі, справа житейська".

Нагадаємо, динамівець Забарний ризикує пропустити матч з Шахтарем після того, як у грі з Дніпром-1 Артем Добвик, відмахнувшись, вдарив його по обличчю. Як казав Мірча Луческу, у Іллі зламаний ніс і, можливо, знадобиться операція.

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Забарний після травми носа / Фото: YouTube

За останніми даними, все-таки обійдеться без операції. Однак чи зможе Забарний зіграти з Шахтарем, поки не ясно.

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