Зламаний ніс, весь у крові: відео та наслідки травми захисника Динамо

Матч з Шахтарем 17 квітня, в якому через перебір карток не зіграє капітан Динамо Сидорчук, ризикує пропустити ще один гравець столичної команди – Забарний.

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У суботньому поєдинку з Дніпром-1, який Динамо виграло 2:0, захиснику киян дісталося рукою по обличчю від Довбика. Форвард дніпрян за відмашку був вилучений з поля. Забарний же, помінявши футболку, на якій була кров, продовжив матч.

Однак, як дав зрозуміти Мірча Луческу, не факт, що Ілля зіграє в наступному турі проти Шахтаря – якраз через наслідки ушкодження.

"Знаємо, що Дніпро-1 був незадоволений вилученням Довбика. Але подивіться на Забарного, у нього поламаний ніс, весь в крові. Не знаємо, як він відійде і буде готуватися до наступних матчів. У нього ніс кривий, може, знадобиться операція", – цитує Мірчу Луческу "Профутбол"

Відео травми Забарного і вилучення Довбика

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Забарний після травми носа / Фото: YouTube

Нагадаємо, за п'ять турів до фінішу УПЛ Динамо на сім очок випереджає Шахтар, який раніше розгромив Маріуполь 3:0. Отже, кияни за крок від першого за п'ять років чемпіонства.

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