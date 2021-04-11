Воротар-кішка відбив пенальті, Ворскла обіграла Львів (відео)

Полтавська команда залишається в гонитві за "бронзою" чемпіонату України

Полтавська Ворскла зберегла шанси на "бронзу" чемпіонату України, здолавши на своєму полі у важкому поєдинку одного з аутсайдерів УПЛ Львів з рахунком 2:1.

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Героєм у складі ворсклян став резервний голкіпер збірної України Дмитро Різник, який на 15-й хвилині, ще за рахунку 0:0, в "котячому" стрибку парирував пенальті бразильського легіонера львів'ян Альваро Тавареша.

Відео відбитого Різником пенальті

ОГЛЯД МАТЧУ ВОРСКЛА – ЛЬВІВ (2:1)

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Після цієї перемоги Ворскла посідає п'яте місце, на чотири очки відстаючи від Зорі, яка обіграла сьогодні Інгулець 2:0. Правда, у луганців одна гра в запасі. До фінішу УПЛ залишається зіграти п'ять турів.

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Різник парирує пенальті / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

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Ворскла – Львів – 2:1

Голи: Кане, 47, Кулач, 50 – Довгий, 72

На 15-й хвилині Альваро (Львів) не реалізував пенальті (сейв воротаря)

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Чеснаков, Наджееб (Сапай, 90+3) – Скляр, Луїзао (Альюн, 46) – Кулач (Кравчук, 90 + 4), Тілль, Кане (Челядин, 82) – Степанюк

Львів: Іллющенков – Махмутович, Семенів (Ременяк, 67), Якимець – Грисьо (Сабіно, 82), Романчук, Брикнер (Довгий, 61), Бусько (Лобай, 82) – Чиряк, Альваро (Ренан, 61) – Нич

Попередження: Якубу, Кане, Скляр – Махмутович, Чиряк, Грисьо

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