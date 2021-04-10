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Динамо легко обіграло Дніпро перед грою з Шахтарем: відео голів

10 квітня, 18:53

Олег Люлька Олег Люлька

Кияни забили дніпрянам на їхньому полі два м'ячі і зберегли відрив у 7 очок від "гірників"

Динамо ще на крок наблизилося до першого за п'ять років чемпіонства України. У суботу, 10 квітня, в центральному матчі 21-го туру УПЛ команда Луческу обіграла на чужому полі Дніпро-1 з рахунком 2:0, зберігши відрив у сім очок від Шахтаря, який раніше розгромив Маріуполь 3:0.

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До кінця чемпіонату залишається зіграти п'ять турів, в наступному, 17 квітня, Шахтар прийме Динамо – це буде останній шанс "гірників" реанімувати золоту інтригу.

ДИНАМО – ДНІПРО-1 – 2:0
ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ

У поєдинку з Дніпром-1 Динамо не змогло розпечатати ворота суперника в першому таймі. Зате в другій половині проблем із забитими голами у киян не виникло.

На 58-й хвилині Миколенко в один дотик щокою переправив м'яч в сітку після кутового від Де Пени. Дивно, але в цьому моменті динамівцю ніхто не заважав пробити.

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Відео голу Миколенка

А на 67-й хвилині Сидорчук відправив м'яч у правий верхній кут воріт дніпрян обвідним ударом з середньої дистанції.

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Відео голу Сидорчука

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У проміжку між першим і другим голами Динамо Дніпро опинився в меншості – на 61-й хвилині Довбик зробив відмашку від Забарного на своїй половині і отримав другу жовту картку.

Відзначимо, що Динамо перед грою з Шахтарем втратило капітана. Сидорчук отримав четвертий в сезоні "гірчичник", отже, не допоможе киянам у битві з "гірниками".

Додамо, що сьогоднішня поразка від Динамо стала першою для Дніпра-1 в нинішньому році. До цього команда Ігоря Йовичевича виграла в 2021-му в УПЛ п'ять зустрічей за двох нічиїх.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
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44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
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35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
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5
ВорсклаВорсклаВор
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Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
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26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забиті 27
Пропущені 24
Різниця 3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
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Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
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МаріупольМаріупольМар
21
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21
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21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
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7
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Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
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-13
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Забиті 22
Пропущені 35
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Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
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МинайМинайМин
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Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
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7
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13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

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відео голів чемпіонат України Динамо Київ Дніпро-1

Джерело: Сегодня|Спорт

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