Динамо легко обіграло Дніпро перед грою з Шахтарем: відео голів

Кияни забили дніпрянам на їхньому полі два м'ячі і зберегли відрив у 7 очок від "гірників"

Динамо ще на крок наблизилося до першого за п'ять років чемпіонства України. У суботу, 10 квітня, в центральному матчі 21-го туру УПЛ команда Луческу обіграла на чужому полі Дніпро-1 з рахунком 2:0, зберігши відрив у сім очок від Шахтаря, який раніше розгромив Маріуполь 3:0.

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До кінця чемпіонату залишається зіграти п'ять турів, в наступному, 17 квітня, Шахтар прийме Динамо – це буде останній шанс "гірників" реанімувати золоту інтригу.

ДИНАМО – ДНІПРО-1 – 2:0

ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ

У поєдинку з Дніпром-1 Динамо не змогло розпечатати ворота суперника в першому таймі. Зате в другій половині проблем із забитими голами у киян не виникло.

На 58-й хвилині Миколенко в один дотик щокою переправив м'яч в сітку після кутового від Де Пени. Дивно, але в цьому моменті динамівцю ніхто не заважав пробити.

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Відео голу Миколенка

А на 67-й хвилині Сидорчук відправив м'яч у правий верхній кут воріт дніпрян обвідним ударом з середньої дистанції.

Відео голу Сидорчука

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У проміжку між першим і другим голами Динамо Дніпро опинився в меншості – на 61-й хвилині Довбик зробив відмашку від Забарного на своїй половині і отримав другу жовту картку.

Відзначимо, що Динамо перед грою з Шахтарем втратило капітана. Сидорчук отримав четвертий в сезоні "гірчичник", отже, не допоможе киянам у битві з "гірниками".

Додамо, що сьогоднішня поразка від Динамо стала першою для Дніпра-1 в нинішньому році. До цього команда Ігоря Йовичевича виграла в 2021-му в УПЛ п'ять зустрічей за двох нічиїх.

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