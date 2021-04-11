Какие красавцы! Первое фото динамовца Забарного с гипсом на носу

В соцсетях появилось фото центрального защитника Динамо Ильи Забарного, которому накануне сломали нос в матче с Днепром-1, выигранном киевлянами 2:0.
Снимком с Ильей Забарным, которому на нос наложен гипс, поделилась его возлюбленная Ангелина.
"Поправляйся скорее, моя любовь", – подписала это фото в Instagram девушка, которая является падчерицей известного телеведущего Джеджулы
"Какие же вы красивые!" – пишут в комментариях под этим фото одни фолловеры
"Ждем скорейшего выздоровления. Без тебя с Шахтером 17 апреля будет сложно", – поддерживают Илью Забарного другие
А третьи рекомендуют Илье обратиться за советом к спортсменам, пережившим немало подобных травм: "С Кличко консультировались? А вообще, дело житейское".
Напомним, динамовец Забарный рискует пропустить матч с Шахтером после того, как в игре с Днепром-1 Артем Добвик, отмахнувшись, ударил его по лицу. Как говорил Мирча Луческу, у Ильи сломан нос и, возможно, потребуется операция.
Забарный после травмы носа / Фото: YouTube
По последним данным, все-таки обойдется без операции. Однако сможет ли Забарный сыграть с Шахтером, пока не ясно.
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