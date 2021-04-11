Какие красавцы! Первое фото динамовца Забарного с гипсом на носу

Выходной после производственной травмы футболист проводит со своей очаровательной возлюбленной

В соцсетях появилось фото центрального защитника Динамо Ильи Забарного, которому накануне сломали нос в матче с Днепром-1, выигранном киевлянами 2:0.

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Снимком с Ильей Забарным, которому на нос наложен гипс, поделилась его возлюбленная Ангелина.

"Поправляйся скорее, моя любовь", – подписала это фото в Instagram девушка, которая является падчерицей известного телеведущего Джеджулы

"Какие же вы красивые!" – пишут в комментариях под этим фото одни фолловеры

"Ждем скорейшего выздоровления. Без тебя с Шахтером 17 апреля будет сложно", – поддерживают Илью Забарного другие

А третьи рекомендуют Илье обратиться за советом к спортсменам, пережившим немало подобных травм: "С Кличко консультировались? А вообще, дело житейское".

Напомним, динамовец Забарный рискует пропустить матч с Шахтером после того, как в игре с Днепром-1 Артем Добвик, отмахнувшись, ударил его по лицу. Как говорил Мирча Луческу, у Ильи сломан нос и, возможно, потребуется операция.

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Забарный после травмы носа / Фото: YouTube

По последним данным, все-таки обойдется без операции. Однако сможет ли Забарный сыграть с Шахтером, пока не ясно.

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