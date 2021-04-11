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Зоря зломила Інгулець у другому таймі і вийшла на третє місце, обійшовши Десну

11 квітня, 16:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Віктора Скрипника забили два м'ячі після перерви

У неділю у вітчизняній Прем'єр-лізі проходять ще чотири матчі. Вашій увазі – розклад і результати 21-го туру чемпіонату України. В одному з поєдинків Зоря в Кропивницькому змогла взяти три очки в дуелі з непоступливим Інгульцем.

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У першому таймі луганська команда володіла відчутною перевагою, але голів глядачі так і не побачили. А на початку другої половини Зоря довела, що є більш класною командою. На 51-й хвилині півзахисник Владлен Юрченко відгукнувся на шикарний розрізний є пас, пробивши в один дотик з меж штрафного майданчика повз воротаря Артема Малиша.

А на 66-й хвилині всі питання про переможця зняв бразилець Жуніор Рейс. Захисник підключився до комбінації на лівому фланзі і потужним ударом вколотив м'яч у сітку – 2:0.

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Фаворит спокійно довів зустріч до закономірного результату. Цей успіх дозволив хлопцям Віктора Скрипника на два очка обійти чернігівську Десну і повернутися на третє місце.

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забиті 16
Пропущені 46
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П В П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

Тим часом, футболіст української команди зацікавив два російські клуби.

Дивіться, як тижнем раніше Зоря обіграла Рух у Львові:

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