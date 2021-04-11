Зоря зломила Інгулець у другому таймі і вийшла на третє місце, обійшовши Десну

У неділю у вітчизняній Прем'єр-лізі проходять ще чотири матчі. Вашій увазі – розклад і результати 21-го туру чемпіонату України. В одному з поєдинків Зоря в Кропивницькому змогла взяти три очки в дуелі з непоступливим Інгульцем.

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У першому таймі луганська команда володіла відчутною перевагою, але голів глядачі так і не побачили. А на початку другої половини Зоря довела, що є більш класною командою. На 51-й хвилині півзахисник Владлен Юрченко відгукнувся на шикарний розрізний є пас, пробивши в один дотик з меж штрафного майданчика повз воротаря Артема Малиша.

А на 66-й хвилині всі питання про переможця зняв бразилець Жуніор Рейс. Захисник підключився до комбінації на лівому фланзі і потужним ударом вколотив м'яч у сітку – 2:0.

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Фаворит спокійно довів зустріч до закономірного результату. Цей успіх дозволив хлопцям Віктора Скрипника на два очка обійти чернігівську Десну і повернутися на третє місце.

Тим часом, футболіст української команди зацікавив два російські клуби.

Дивіться, як тижнем раніше Зоря обіграла Рух у Львові:

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