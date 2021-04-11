Мілевський хвацько дебютував у ролі репера: відео

Екснападник Динамо оригінально дав зрозуміти, що з футболом зав'язувати не збирається

36-річний нападник Миная Артем Мілевський і його агент Олександр Панков записали реп-звернення до спортивного директорв львівського Руха Ігоря Дедишина перед матчем цих команд у 21-му турі УПЛ.

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"Игорек Дедышин/Спортдиректор Руха/Пишет для Спортивки/Пишет очень плохо", – прочитав, трохи гаркавлячи, репчик Мілевський

"Старый Миля для Миная лучше новых двух/Так что лучше, друг, комментируй Рух", – додав Панков

Мілевський і Панков записали реп Відео: Instagram

Ймовірно, цим відео, опублікованим в інстаграм-сторіз Артема, футболіст і його агент відреагували на інформацію "Спортивки" про те, що влітку Міля розірве контракт з Минаєм і зав'яже з футболом. Раніше в Минаї вже заявили, що Мілевський кар'єру не закінчує.

Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

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Відзначимо, що раніше своїм репом відзначився друг Мілевського Алієв, який записав кліп під назвою "Кент – футбол в моїй крові". Зокрема, там є такі рядки: "А что у нас по Зинченко? Я водил ему когда-то по щеке мизинчиком", "Когда встречусь с Роналду, поменяюсь трусами и задарим их Красаве".

За "шкоду іміджу українського футболу" проти Алієва за цю пісню порушили справу в УАФ.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

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