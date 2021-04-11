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Мілевський на дні з жовтою карткою: Минай опустили у Львові

11 квітня, 19:06

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Артем заробив "гірчичник", вийшовши на заміну, а його клуб програв Руху битву аутсайдерів 0:2

Не щастить Артему Мілевському після повернення до чемпіонату України. Сьогодні ексдинамівець знову не зміг забити за Минай, а його клуб, програвши на "Арені Львів" Руху 0:2, опустився на останнє, 14-е, місце в УПЛ.

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Рух же піднявся з дна на 12-й рядок.

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Переможні для себе м'ячі Рух забив ближче до кінця матчу. На 66-й хвилині відзначився Кухарук.

Перший гол Руху

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На 78-й хвилині Мілевський вийшов на заміну у Миная, але свою команду не посилив. А на 82-й хвилині Рух подвоїв перевагу – Кондраков реалізував пенальті, який Катерина Монзуль призначила за фол Саківа проти Бойчука.

Другий гол Руху

У доданий Монзуль час Мілевський отримав свою другу в нинішньому сезоні жовту картку за те, що штовхнув суперника в спину в центрі поля. З розпачу Артем, отримавши попередження, сплюнув. До речі, попередній "гірчичник" Мілі був у грі проти Динамо.

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А перед фінальним свистком матчу з Рухом одноклубник Мілевського з Малі Багайоко, який дебютував за закарпатський клуб, був вилучений за небезпечну гру. Отже, закінчував цей невдалий поєдинок Минай вдесятьох.

Вилучення гравця Миная

Нагадаємо, перед грою Рух – Минай в ЗМІ з'явилася інформація, що Мілевський влітку розірве контракт з клубом. Міля заспівав реп, щоб це спростувати.

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Мілевський і Панков записали реп Відео: Instagram

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
13
ЛьвівЛьвівЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забиті 16
Пропущені 46
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

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відео голів чемпіонат України Артем Мілевський Мінай Рух Львов

Джерело: Сегодня|Спорт

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