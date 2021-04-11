Мілевський на дні з жовтою карткою: Минай опустили у Львові

Не щастить Артему Мілевському після повернення до чемпіонату України. Сьогодні ексдинамівець знову не зміг забити за Минай, а його клуб, програвши на "Арені Львів" Руху 0:2, опустився на останнє, 14-е, місце в УПЛ.

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Рух же піднявся з дна на 12-й рядок.

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Переможні для себе м'ячі Рух забив ближче до кінця матчу. На 66-й хвилині відзначився Кухарук.

Перший гол Руху

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На 78-й хвилині Мілевський вийшов на заміну у Миная, але свою команду не посилив. А на 82-й хвилині Рух подвоїв перевагу – Кондраков реалізував пенальті, який Катерина Монзуль призначила за фол Саківа проти Бойчука.

Другий гол Руху

У доданий Монзуль час Мілевський отримав свою другу в нинішньому сезоні жовту картку за те, що штовхнув суперника в спину в центрі поля. З розпачу Артем, отримавши попередження, сплюнув. До речі, попередній "гірчичник" Мілі був у грі проти Динамо.

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А перед фінальним свистком матчу з Рухом одноклубник Мілевського з Малі Багайоко, який дебютував за закарпатський клуб, був вилучений за небезпечну гру. Отже, закінчував цей невдалий поєдинок Минай вдесятьох.

Вилучення гравця Миная

Нагадаємо, перед грою Рух – Минай в ЗМІ з'явилася інформація, що Мілевський влітку розірве контракт з клубом. Міля заспівав реп, щоб це спростувати.

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Мілевський і Панков записали реп Відео: Instagram

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