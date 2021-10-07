Як чоловік зі стрічкою в кальсонах. У Росії жорстко наїхали на нашу Катерину Монзуль

Колишній президент московського Спартака Андрій Червіченко відреагував на призначення українки Катерини Монзуль головним арбітром відбіркового матчу ЧС-2022 Андорра – Англія.
"Жінки повинні займатися більш жіночними, ніжними речами. Футбол, важка атлетика та інші речі – це не жіночі види спорту. Тому до призначення українки головною суддею на матч Андорра – Англія я ставлюся абсолютно негативно.
У моєму уявленні це приблизно те ж саме, що чоловіки зі стрічкою в кальсонах, які роблять вправи в художній гімнастиці. Ви вважаєте це нормальним заняттям для чоловіка?" – цитує Червіченко сайт Eurostavka.
Для Монзуль це не перший досвід суддівства чоловічих збірних команд. У листопаді минулого року вона працювала на матчі Ліги націй Сан-Марино – Гібралтар, а також на матчі поточного відбору ЧС-2022 Австрія – Фарерські острови.
Раніше ми повідомляли, що Катерина Монзуль має досвід суддівства на Олімпійських іграх.
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Нагадаємо, що Монзуль посіла третє місце в рейтингу кращих арбітрів-жінок останнього десятиліття в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.
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