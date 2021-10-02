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Скандал у Першій лізі: масова бійка футболістів і тренерів Олімпіка і Поділля (відео)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
2 жовтня, 09:39
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Конфлікт виник після закінчення матчу 11-го туру Першої ліги, в якому зустрічалися Поділля і Олімпік
Бійка під час матчу Першої ліги Поділля - Олімпік
Бійка під час матчу Першої ліги Поділля - Олімпік / Фото: Новини Хмельницького "Є"

Поєдинок сусідів по турнірній таблиці наближався до нульової нічиєї. Арбітр матчу Ігор Біч компенсував п'ять хвилин до другого тайму. Коли йшла 6-а додана хвилина, футболіст Олімпіка Максим Литовченко забив вирішальний м'яч.

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Після фінального свистка до судді матчу побігли футболісти Поділля, які висловлювали претензії з приводу компенсованого часу і скасованого голу хмельницької команди в другому таймі. Гравці Олімпіка намагалися захистити суддю від футболістів Поділля, в результаті чого виникла потасовка, яка переросла в бійку.

З'ясування стосунків продовжилося і в підтрибунному приміщенні стадіону.

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В результаті футболісти Олімпіка Іван Білий та Владислав Рибак отримали червоні картки вже після закінчення матчу.

Це не останні покарання для учасників конфлікту, остаточне рішення щодо подій в Хмельницькому прийме контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

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Раніше ми повідомляли, що фанати Вест Хема і Рапіда ледь не зірвали поєдинок Ліги Європи. Тільки за допомогою втручання поліції вдалося запобігти масовій бійці.

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