Українська арбітриня впише своє ім'я в історію футболу!

Допомагати Катерині будуть українки Марина Стрілецька і Світлана Грушко, а також офіційний представник VAR Стефані Фраппарт.
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Історичний момент знаменує собою той факт, що матч чоловічої збірної Англії вперше буде судити жінка.
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Удвічі приємно, що така відповідальна місія дісталася українській футбольній судді Катерині Монзуль.
Для харків'янки це не перший досвід суддівства чоловічих збірних команд. У листопаді минулого року вона працювала на матчі Ліги націй Сан-Марино – Гібралтар, а також на матчі поточного відбору ЧС-2022 Австрія – Фарерські острови.
Раніше ми повідомляли, що Катерина Монзуль має досвід суддівства на Олімпійських іграх.
Нагадаємо, що Монзуль посіла третє місце в рейтингу найкращих арбітрів-жінок останнього десятиліття в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.
Поєдинок відбору на ЧС-2022 Андорра – Англія відбудеться 11 жовтня, початок о 21:00 за Києвом.