Обматюкав арбітриню: як покарали гравця з чемпіонату України

Футболіст Дніпра-1 Олександр Піхальонок дискваліфікований на два матчі в чемпіонаті України за нецензурні та образливі вислови в бік арбітрині Катерини Монзуль
Олександр Піхальонок покараний за образу Катерини Монзуль / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Інцидент стався в матчі четвертого туру Прем'єр-ліги проти Десни (1:2) в Чернігові.
На 75-й хвилині зустрічі Піхальонок порушив правила, Монзуль видала йому жовту картку, що не сподобалося футболістові.
Він обрушився на арбітриню з лайкою і відразу ж бачив перед собою червоне світло.
Гравець Дніпра-1 пропустить матчі чемпіонату України проти Руху (21 серпня) і Металіст-1925 (28 серпня).
Після чотирьох турів Дніпро-1 займає п'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. На рахунку команди сім балів. До речі, Десна лідирує в таблиці з 12-ма очками.
Додамо, що напередодні лідер чемпіонату підписав гравця збірної України . Чернігівська Десна оголосила про підписання орендної угоди з футболістом "гірників" і збірної України.
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