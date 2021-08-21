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Чорноморець --
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Маріуполь --
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Колос --
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Інгулець --
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Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
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Обматюкав арбітриню: як покарали гравця з чемпіонату України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 серпня, 09:26
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Футболіст Дніпра-1 Олександр Піхальонок дискваліфікований на два матчі в чемпіонаті України за нецензурні та образливі вислови в бік арбітрині Катерини Монзуль
Олександр Піхальонок покараний за образу Катерини Монзуль
Олександр Піхальонок покараний за образу Катерини Монзуль / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Інцидент стався в матчі четвертого туру Прем'єр-ліги проти Десни (1:2) в Чернігові.

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На 75-й хвилині зустрічі Піхальонок порушив правила, Монзуль видала йому жовту картку, що не сподобалося футболістові.

Він обрушився на арбітриню з лайкою і відразу ж бачив перед собою червоне світло.

Гравець Дніпра-1 пропустить матчі чемпіонату України проти Руху (21 серпня) і Металіст-1925 (28 серпня).

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Після чотирьох турів Дніпро-1 займає п'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. На рахунку команди сім балів. До речі, Десна лідирує в таблиці з 12-ма очками.

Додамо, що напередодні лідер чемпіонату підписав гравця збірної України . Чернігівська Десна оголосила про підписання орендної угоди з футболістом "гірників" і збірної України.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Десна Десна Дес
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В В
2
Ворскла Ворскла Вор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті 11
Пропущені 4
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
3
Динамо Динамо Дин
4
3
1
0
9
2
7
10
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
3
0
1
8
3
5
9
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
4
2
1
1
8
5
3
7
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
4
2
1
1
4
3
1
7
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В П В
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П В
8
Колос Колос Кол
3
1
2
0
2
1
1
5
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В Н
9
Зоря Зоря Зор
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н П В П
10
Минай Минай Мин
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П В
11
Рух Рух Рух
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н В П П
12
Чорноморець Чорноморець Чор
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: В П П П
13
Верес Верес Вер
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П Н
14
Львів Львів Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті 3
Пропущені 9
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н
15
Маріуполь Маріуполь Мар
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П П Н
16
Інгулець Інгулець Інг
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забиті 3
Пропущені 10
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П

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Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Ворскла
5
11:4
11
3
Динамо
4
9:2
10
4
Шахтар
4
8:3
9
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
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