Дві українки судитимуть футбол на Олімпіаді

До служителів Феміди, яким довірили обслуговування футбольних поєдинків на Іграх у Токіо влітку, потрапили Катерина Монзуль та Марина Стрілецька

Стали відомі імена суддів, які будуть працювати на футбольних матчах серед чоловіків і жінок на літній Олімпіаді в Токіо. Як повідомляє Law 5 – The Referee, на Іграх буде дві представниці України – арбітриня в полі Катерина Монзуль та асистентка арбітра Марина Стрілецька.

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Катерина Монзуль

Реклама Катерина Монзуль / Фото: Reuters

Марина Стрілецька

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Монзуль та Стрілецька

Відзначимо, що харків'янка Катерина Монзуль вже працювала на Олімпіаді-2016 в Ріо, де обслуговувала матчі групового раунду і 1/4 фіналу серед жінок.

Катерина Монзуль / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Але з тих пір в її кар'єрі сталося чимало змін. Катерина судила міжнародні матчі чоловічих команд – в Лізі Європи, кваліфікації ЧС-2022. Також Монзуль стала зіркою матчу чоловічої Ліги націй, який вперше обслуговувала суто жіноча бригада. Українська арбітриня показала одну червону і чотири жовті картки в поєдинку Сан-Марино – Гібралтар (0:0).

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Не виключено, розсудить Катерина чоловіків і в Токіо. Футбольний турнір на Олімпіаді відбудеться з 21 липня по 7 серпня.

Нагадаємо, що Монзуль посіла третє місце в рейтингу найкращих арбітринь останнього десятиліття в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.

Дивіться, як Монзуль судила Сан-Марино – Гібралтар (0:0)

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