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Монзуль образила "Царя" і резонансне пенальті Динамо. Суддівський розбір 8-го туру УПЛ

Михайло Метревелі Михайло Метревелі експерт каналів "Футбол 1/2/3"
20 вересня, 17:30
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Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі проаналізував суддівські рішення в матчах восьмого туру чемпіонату України
Михайло Метревелі оцінив дії арбітрів у 8-му турі УПЛ
Михайло Метревелі оцінив дії арбітрів у 8-му турі УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Segodnya.ua продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі, всі спірні моменти 8-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

У 8-му турі суддівство можна було б вважати більш-менш успішним, але два ляпсуси наших гуру вплинули на більш високий середній бал арбітражу в 8-му турі.

Спочатку "відзначилася" бригада арбітрів у Кропивницькому під проводом Віталія Романова. Рефері примудрилися не зарахувати чистий як сльоза гол Інгульця в ворота Колоса.

А наступного дня найкраща з найкращих Катерина Монзуль чомусь "образила" короля уколів Женю Селезньова, відмовивши йому в люб'язності призначити пенальті. Чому? Запитайте Катю.

Ще один гостроцікавий епізод, що спричинив запеклі суперечки, стався в Києві. Кривушкін, що добре відсудив непросту гру між Динамо та Олександрією, призначив пенальті на останніх секундах гри в ворота гостей.

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ДЕСНА – РУХ

Арбітр – Володимир Новохатній. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Головними для арбітражу були два епізоди.

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▶ ️ На 11-й хвилині Борячук забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахував. Це правильне рішення. Форвард Руху дійсно заліз у невеликій офсайд.

▶ ️ На 86-й хвилині Кондраков забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахував. І це слушне рішення. Гравець Руху на пів корпуса був ближче до воріт, ніж останній захисник Десни.

Оцінка: 8/10

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ІНГУЛЕЦЬ – КОЛОС

Арбітр – Віталій Романов. Для арбітражу матч був порівняно легкий. Команди прагнули грати коректно, без великої кількості фолів. VAR на матчі не працював.

Арбітр Віталій Романов
Арбітр Віталій Романов / Фото: Facebook

▶ ️ На 5-й хвилині Чорноморець виконав навіс із флангу, і в штрафному м'яч вцілив у руку Опанасенку. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Інгульця.

Це правильне рішення, рука збільшувала обсяг тіла. До того ж був порух руки до м'яча. Епізод варто трактувати як гру рукою.

▶ ️ На 18-й хвилині Сітало забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахував. Це помилка. Ні в Сітала, ні у Коваленка, який віддав гольовий пас, офсайду не було. Інгулець забив чистий гол, який повинні були зараховувати.

Оцінка: 6/10

МАРІУПОЛЬ – ШАХТАР

Арбітр – Юрій Іванов. Для арбітражу матч був легкий. Команди мало фолили і намагалися грати без грубості. VAR на матчі не працював. У матчі не було епізодів, які потребують детального розбору.

Оцінка: 8/10

ДНІПРО-1 – ВЕРЕС

Арбітр – Ігор Пасхал. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди допускали грубі фоли. На матчі працював VAR. Визначальними для арбітражу були два епізоди.

▶ ️ На 69-й хвилині Білл на добиванні після удару Довбика забив гол. Арбітр зафіксував офсайд у Довбика і гол не зарахував. Це правильне рішення. Форвард Дніпра-1 на цілий корпус був ближче до воріт, ніж останній захисник Вереса.

▶ ️ На 75-й хвилині Сергійчук у жорсткому підкаті зніс Лучкевича. Арбітр показав гравцеві Вереса пряму червону картку. Це було правильно. Сергійчук чинив нерозважливо і міг завдати суперникові тяжкої травми. Ігри в м'яч не було й близько. Видалення повністю виправдане.

Оцінка: 8/10

ДИНАМО – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Дмитро Кривушкін. Для арбітражу матч був досить важкий. Команди багато фолили, і в кінці матчу було дуже багато емоцій з боку обох команд. На матчі працював VAR. Основними для арбітражу були два епізоди.

▶ ️ На 4-й доданій до другого тайму хвилині під час подачі кутового Гармаш упав у штрафному після боротьби з Рибалкою. Арбітр дав продовжити гру, але після перегляду VAR змінив рішення і призначив у ворота Олександрії пенальті, показавши Рибалці жовту картку.

Це правильне рішення. Гравець Олександрії весь епізод тримав свого суперника за футболку і підштовхував його в спину. Хоча Гармаш і "домалював" наслідки дій Рибалки, але всі підстави для пенальті були.

▶ ️ На 12-й доданій до другого тайму хвилині Кирюханцев законфліктував із Шабановим, після чого розпочалася масова колотнеча.

За її підсумками Кирюханцев отримав пряму червону картку, а Шабанов та Гармаш – жовті картки. Це слушне рішення. Гравець Олександрії зробив рух головою, щоб буцнути свого опонента.

Це неспортивна поведінка і заслужене видалення. Шабанов агресивних дій не вчиняв, тож отримав лише жовту картку за словесну суперечку з опонентом.

Оцінка: 8/10

ВОРСКЛА – МИНАЙ

Арбітр – Катерина Монзуль. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили, і було багато спірних епізодів. VAR на матчі не працював. Головними для арбітражу були кілька епізодів.

Катерина Монзуль
Катерина Монзуль / Фото: Reuters

▶ ️ На 22-й хвилині Селезньов у боротьбі за верховий м'яч виставив руку і вдарив ліктем Яворського. Арбітр не помітила порушення і дала продовжити матч. Це помилка. Форвард Миная мав отримати жовту картку за грубу гру.

▶ ️ На 40-й хвилині Челядин упав у штрафному, намагаючись обіграти Горіна. Арбітр зафіксувала симуляцію і показала гравцеві Ворскли жовту картку. Це правильне рішення. Челядин падав сам, без контакту із суперником.

▶ ️ На 49-й хвилині Пердута впав у штрафному після підкату з боку Семенка. Арбітр дала продовжити гру. Це відповідне рішення. Гравець Миная спочатку зіграв у м'яч і лише потім зачепив ногу суперника.

▶ ️ На 61-й хвилині Селезньов пробив по воротах, і м'яч у штрафний вцілив у руку Тамму. Арбітр дала продовжити гру. Це помилка.

Рука захисника Ворскли була виставлена вбік, збільшувала обсяг тіла і завадила м'ячу, який летів у ворота. Це гра рукою, за яку в ворота Ворскли потрібно було ставити пенальті.

Оцінка: 6/10

ЗОРЯ – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Арбітр – Євген Арановський. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Одна з команд багато фолила. VAR на матчі не працював. Головними для арбітражу були два епізоди.

Рефері Євген Арановський
Рефері Євген Арановський

▶ ️ На 44-й хвилині Кочергін упав після боротьби з Брагаром. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Чорноморця. Це правильне рішення. Захисник Чорноморця не зіграв у м'яч і заплів ноги супернику.

▶ ️ На 61-й хвилині Авагімян у штрафному бив по воротах, і м'яч потрапив у руку Імерекову. Арбітр дав продовжити гру. Це слушне рішення. М'яч дійсно влучив у руку гравцеві Зорі.

Але вона була в природному положенні, і відстань до м'яча була мінімальною, тож Імереков не міг зреагувати і прибрати руку. Це випадкове потрапляння, яке не можна трактувати як гру рукою.

Оцінка: 8/10

ЛЬВІВ – МЕТАЛІСТ-1925

Арбітр – Микола Балакін. Для арбітражу матч був досить легкий. Команди намагалися мало фолити. VAR на матчі не працював. Головними для арбітражу були два епізоди.

Микола Балакін
Микола Балакін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

▶ ️ На 54-й хвилині Брікнер у штрафному пробивав по воротах, після чого активно сигналізував, що м'яч потрапив у руку Марлісону. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. М'яч вцілив гравцеві Металіста-1925 у стегно.

▶ ️ На 78-й хвилині Шершень у підкаті прямою ногою врізався в ногу Довгому. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві Металіста-1925 жовту картку.

Це правильне рішення. Від видалення Шершня врятувало те, що він все ж зіграв у м'яч, а потім врізався в ногу супернику. Отже, за небезпечну гру він отримав жовту картку заслужено.

Оцінка: 8/10

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