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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

У Росії п'яний суддя ледь не вбився на льоду. Він судив дітей

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 вересня, 10:49
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Лише п'ять хвилин попрацював на хокейному поєдинку дитячих команд російський рефері. Арбітр постійно спотикався і падав через випитий алкоголь
Арбітра довелося швидко міняти
Арбітра довелося швидко міняти

Дивовижна історія сталася в російському хокеї. Матч дитячих команд судив п'яний арбітр.

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Уже на початку зустрічі команд Спартак Спорттех і Академія Харламова глядачі запідозрили недобре.

Як тільки суддя виїхав на лід, то не зміг утримати рівновагу. Він почав спотикатися і лише бортик врятував від падіння. Спочатку всі подумали, що рефері забув нагострити ковзани.

Але коли він впав, намагаючись підняти шайбу, всім все стало ясно.

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Через п'ять хвилин після початку рефері зняли з матчу.

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Раніше ми писали, що арбітра посадили до в'язниці за вигаданий пенальті.

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