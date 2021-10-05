Ногою по шиї: футболіст побив суддю до напівсмерті (відео)

Матч другого дивізіону чемпіонату бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул між Гуарані і Сан-Паулу відзначився страшною сценою на футбольному полі

Рібейро загрожує 20 років в'язниці / Фото: Twitter

На 61-й хвилині матчу Гуарані – Сан-Паулу за рахунку 1:0 на користь Гуарані 30-річний гравець Сан-Паулу, Рібейро, будучи незадоволеним свистком арбітра зустрічі Родріго Крівелларо, напав на суддю, по-звірячому побивши того.

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Спершу футболіст завдав арбітру удару кулаком, заваливши його на газон, а потім ударив суддю ногою в область шиї, після чого рефері знепритомнів. Постраждалого доставили до лікарні, а гру зупинили.

При цьому військова поліція, що вибігла на поле, заарештувала Рібейро.

Як заявив представник місцевої поліції, коментар якого наводить ESPN, футболіст Сан-Паулу звинувачується в замаху на вбивство. Йому загрожує 20 років в'язниці.

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Раніше ми писали, що в Росії воротар побив партнера по команді через пропущені голи.