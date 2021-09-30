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Колишній український футболіст і арбітр в комі після вогнепального поранення

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
30 вересня, 18:26
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Колишній український футболіст і арбітр Андрій Лисаковский знаходиться в комі після вогнепального поранення. Друзі та знайомі просять усіх небайдужих здати кров для порятунку його життя
Андрій Лісаковський в комі після поранення
Андрій Лісаковський в комі після поранення / Фото: Facebook

Інцидент трапився біля будинку його матері, куди Лисаковський прийшов в гості. У нього видалена селезінка, проведена операція на серці, плевральній порожнині, легкому і кишечнику.

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"Відомий футболіст, тренер і суддя Андрій Лисаковський в критичному стані – прийшов до матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом", – написав у Facebook Всеволод Непогодін.

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Лисаковський грав за ряд українських, російських і молдавських клубів, а після завершення футбольної кар'єри перейшов на роботу арбітром.

Суддівську кар'єру він почав ще в 2002 році, а в 2013-му дебютував у Прем'єр-лізі.

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Раніше ми писали, що в Росії жорстоко побили футбольного арбітра. Рефері дісталося прямо на полі. Бійка сталася під час поєдинку чемпіонату Іркутська. Футбольного суддю почали бити як під час матчу, так і відразу після фінального свистка.

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