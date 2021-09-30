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Бывший украинский футболист и арбитр в коме после огнестрельного ранения

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 18:26
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Бывший украинский футболист и арбитр Андрей Лисаковский находится в коме после огнестрельного ранения. Друзья и знакомые просят всех небезразличных сдать кровь для спасения его жизни
Андрей Лисаковский в коме после ранения
Андрей Лисаковский в коме после ранения / Фото: Facebook

Инцидент случился возле дома его матери, куда Лисаковский пришел в гости. У него удалена селезенка, проведена операция на сердце, плевральной полости, легком и кишечнике.

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"Известный футболист, тренер и судья Андрей Лисаковский в критическом состоянии – пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом", – написал в Facebook Всеволод Непогодин.

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Лисаковский играл за ряд украинских, российских и молдавских клубов, а после завершения футбольной карьеры перешел на работу арбитром.

Судейскую карьеру он начал еще в 2002 году, а в 2013-м дебютировал в Премьер-лиге.

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Ранее мы писали, что в России жестоко избили футбольного арбитра. Рефери досталось прямо на поле. Драка произошла во время поединка чемпионата Иркутска. Футбольного судью начали бить как во время матча, так и сразу после финального свистка.

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