Футбол по-російськи: воротар побив партнера по команді через пропущені голи

Після бійки 17-річний футболіст потрапив до лікарні, лікарі діагностували у гравця струс мозку і закриту черепно-мозкову травму

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Металург" Запоріжжя

У Москві голкіпер футбольного клубу Червоногвардієць побив захисника своєї команди після матчу.

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За інформацією джерела, інцидент стався на стадіоні в московському районі Свіблово. Після фінального свистка у голкіпера Червоногвардійця зав'язався конфлікт з 17-річним захисником команди. Воротар став звинувачувати партнера по команді в пропущених голах і почав жорстоко його бити.

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Після бійки молодий футболіст був доставлений в травмпункт з серйозними ушкодженнями.

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В ході медичного обстеження лікарі діагностували у гравця струс мозку і закриту черепно-мозкову травму, після чого госпіталізували.

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