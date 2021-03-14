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Що творять ці ноги! Земляк Мессі забив божественний гол в Англії

14 березня, 22:12

Олег Люлька Олег Люлька

Ерік Ламела з "Тоттенгема" вразив ворота "Арсенала" феноменальною "рабоною"

Аргентинський півзахисник "Тоттенгема" Ерік Ламела забив гол, який має всі шанси стати найкращим у світовому футболі в 2021 році.

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На 33-й хвилині гостьового матчу англійської Прем'єр-ліги з "Арсеналом" співвітчизник Ліонеля Мессі, опинившись перед стінкою з двох "канонірів", завдав удар-невидимку т. зв. рабоною з 12 метрів – і м'яч залетів під дальню штангу.

Шедевр!

Ерік Ламела

Ерік Ламела / Фото: Reuters

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Тільки ось "Тоттенгему" цей гол-красень не приніс жодного очка. Надалі "шпори" пропустили два м'ячі (Едегор, 44, Ляказетт, 64, пен), а на 76-й хвилині автора феноменального гола "рабоною" Ламелу ще і вилучили з поля за дві жовті картки.

У підсумку поразка "Тоттенгема" від "Арсенала" – 1:2.

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гол відео голів арсенал лондон Тоттенхем Эрик Ламела

Джерело: Сегодня|Спорт

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