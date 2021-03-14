Що творять ці ноги! Земляк Мессі забив божественний гол в Англії

Аргентинський півзахисник "Тоттенгема" Ерік Ламела забив гол, який має всі шанси стати найкращим у світовому футболі в 2021 році.
На 33-й хвилині гостьового матчу англійської Прем'єр-ліги з "Арсеналом" співвітчизник Ліонеля Мессі, опинившись перед стінкою з двох "канонірів", завдав удар-невидимку т. зв. рабоною з 12 метрів – і м'яч залетів під дальню штангу.
Шедевр!
Тільки ось "Тоттенгему" цей гол-красень не приніс жодного очка. Надалі "шпори" пропустили два м'ячі (Едегор, 44, Ляказетт, 64, пен), а на 76-й хвилині автора феноменального гола "рабоною" Ламелу ще і вилучили з поля за дві жовті картки.
У підсумку поразка "Тоттенгема" від "Арсенала" – 1:2.
Читайте також:
- Голище року! Вихованець "МЮ" забив у "дев'ятку" з 65 метрів (відео)
- Це гол року! Дивіться шедевр з англійського "підвалу"
- У чемпіонаті України забито гол "п'ятою точкою"
- "Сухий лист" "рабоною": відео космічного гола Левандовського
- Футболіст після гола втік на трибуни і отримав сніжкою в голову
- Таких голів футбол ще не знав! Через себе, у болоті, з трьома воротарями (відео)
Дивіться, як ще вміє забивати Ламела
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк