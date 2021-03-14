Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Что творят эти ноги! Земляк Месси забил божественный гол в Англии

14 марта, 22:12

Олег Люлька Олег Люлька

Эрик Ламела из "Тоттенхэма" поразил ворота "Арсенала" феноменальной "рабоной"

Аргентинский полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела забил гол, который имеет все шансы стать лучшим в мировом футболе в 2021 году.

Реклама

На 33-й минуте гостевого матча английской Премьер-лиги с "Арсеналом" соотечественник Лионеля Месси, оказавшись перед стенкой из двух "канониров", нанес удар-невидимку т. н. рабоной с 12 метров – и мяч залетел под дальнюю штангу.

Шедевр!

Эрик Ламела

Эрик Ламела / Фото: Reuters

Реклама

Только вот "Тоттенхэму" этот гол-красавец не принес ни единого очка. В дальнейшем "шпоры" пропустили два мяча (Эдегор, 44, Ляказетт, 64, пен), а на 76-й минуте автора феноменального гола "рабоной" Ламелу еще и удалили с поля за две желтые карточки.

В итоге поражение "Тоттенхэма" от "Арсенала" – 1:2.

Читайте также:

Реклама

Смотрите, как еще умеет забивать Ламела

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гол видео голов Арсенал Лондон Тоттенхэм Эрик Ламела

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять