Что творят эти ноги! Земляк Месси забил божественный гол в Англии

Аргентинский полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела забил гол, который имеет все шансы стать лучшим в мировом футболе в 2021 году.

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На 33-й минуте гостевого матча английской Премьер-лиги с "Арсеналом" соотечественник Лионеля Месси, оказавшись перед стенкой из двух "канониров", нанес удар-невидимку т. н. рабоной с 12 метров – и мяч залетел под дальнюю штангу.

Шедевр!

Эрик Ламела / Фото: Reuters

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Только вот "Тоттенхэму" этот гол-красавец не принес ни единого очка. В дальнейшем "шпоры" пропустили два мяча (Эдегор, 44, Ляказетт, 64, пен), а на 76-й минуте автора феноменального гола "рабоной" Ламелу еще и удалили с поля за две желтые карточки.

В итоге поражение "Тоттенхэма" от "Арсенала" – 1:2.

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