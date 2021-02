Це гол року! Дивіться шедевр з англійського "підвалу"

Просто шедевральний гол був забитий в поєдинку 1/4 фіналу Трофея футбольної асоціації Англії. "Ноттс Каунті" обіграв "Оксфорд Сіті" з рахунком – 3:1.

На 73-й хвилині зустрічі нападник "Ноттс Кауті" Ілай Сем забив незвичайний гол. Після подачі з флангу він вдарив по воротах п'ятою через себе.

Явно, цей гол – претендент на премію Пушкаша, яка вручається автору кращого гола сезону за версією ФІФА.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you & # 39; ll ever see! pic.twitter.com/kmmMj5tlb8