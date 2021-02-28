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Це гол року! Дивіться шедевр з англійського "підвалу"

28 лютого, 17:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нападник "Ноттс Кауті" забив м'яч ударом п'ятою через себе

Просто шедевральний гол був забитий в поєдинку 1/4 фіналу Трофея футбольної асоціації Англії. "Ноттс Каунті" обіграв "Оксфорд Сіті" з рахунком – 3:1.

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На 73-й хвилині зустрічі нападник "Ноттс Кауті" Ілай Сем забив незвичайний гол. Після подачі з флангу він вдарив по воротах п'ятою через себе.

Явно, цей гол – претендент на премію Пушкаша, яка вручається автору кращого гола сезону за версією ФІФА.

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Трофей Футбольної асоціації (FA Trophy) – кубковий турнір в англійському футболі, який проводиться серед напівпрофесійних клубів. Трофей FA Trophy був створений в 1969 році для клубів, які не є членами Футбольної ліги, але при цьому не мають права брати участь в аматорських кубку Англії, оскільки платили своїм гравцям зарплату. З 2008 року право брати участь в змаганні отримали також клуби 5-8 рівнів системи футбольних ліг Англії.

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футбол гол

Джерело: sport24.ru

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