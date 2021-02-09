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Удар Ярмоленка – претендент на найкращий гол місяця у "Вест Гемі"

9 лютого, 14:38

Олег Люлька Олег Люлька

Українець з найвищою зарплатою в лондонському клубі продемонстрував свій клас у переможній грі з "Донкастером"

Андрій Ярмоленко потрапив до шести претендентів на звання автора найкращого голу "Вест Гема" в січні. У списку номінантів опинився удар підсіканням, яким Ярмоленко реалізував вихід віч-на-віч з воротарем "Донкастера" в поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії. "Молотобойці" виграли його 4:0.

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Гол Ярмоленка дивіться, починаючи з 1:08

Відзначимо, що суперниками Андрія Ярмоленка в боротьбі за "Гол місяця" є його одноклубники Крейг Доусон, Джейден Феврієр, Пабло Форнальс, Томаш Соучек і Дан Честерс. Голосування відбувається на сайті "Вест Гема".

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Андрій Ярмоленко забив за "Вест Гем"

Андрій Ярмоленко забив за "Вест Гем" / Фото: Reuters

Андрій Ярмоленко, його дружина і діти

Андрій Ярмоленко, його дружина і діти / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в матчі з "Донкастером" Андрій Ярмоленко діяв не на звичній позиції вінгера, а в ролі центрального нападника.

"Андрій грав дуже добре, – відзначав після фінального свистка асистент головного тренера "Вест Гема" Девіда Моєса Алан Ірвайн. – Його рухи за спинами захисників були хорошими, що давало нам перевагу попереду. Ми не завжди бачили їх або реагували на них, але він продемонстрував розуміння гри на цій позиції. Ми високо оцінюємо його клас"

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Додамо, що Андрій нерегулярно грає за "Вест Гем", хоча є найбільш високооплачуваним футболістом команди. За даними британських ЗМІ, Ярмоленко отримує в Лондоні близько 7 млн євро на рік.

Дивіться, як Ярмоленко виконував пенальті у матчі України з Польщею

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гол відео голів чемпіонат Англії Андрій Ярмоленко Вест Хем

Джерело: Сегодня|Спорт

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