Удар Ярмоленко – претендент на лучший гол месяца в "Вест Хэме"

Украинец с самой высокой зарплатой в лондонском клубе показал свой класс в победной игре с "Донкастером"

Андрей Ярмоленко попал в число шести претендентов на звание автора лучшего гола "Вест Хэма" в январе. В списке номинантов оказался удар подсечкой, которым Ярмоленко реализовал выход один на один с вратарем "Донкастера" в поединке 1/16 финала Кубка Англии. "Молотобойцы" выиграли его 4:0.

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Гол Ярмоленко смотрите, начиная с 1:08

Отметим, что соперниками Андрея Ярмоленко в борьбе за "Гол месяца" являются его одноклубники Крейг Доусон, Джейден Февриер, Пабло Форнальс, Томаш Соучек и Дан Честерс. Голосование проходит на сайте "Вест Хэма".

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Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" / Фото: Reuters

Андрей Ярмоленко, его жена и дети / Фото: Instagram

Напомним, что в матче с "Донкастером" Андрей Ярмоленко действовал не на привычной позиции вингера, а в роли центрального нападающего.

"Андрей играл очень хорошо, – отмечал после финального свистка ассистент главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса Алан Ирвайн. – Его движения за спинами защитников были хорошими, что давало нам преимущество впереди. Мы не всегда видели их или реагировали на них, но он продемонстрировал понимание игры на этой позиции. Мы высоко оцениваем его класс"

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Добавим, что Андрей нерегулярно играет за "Вест Хэм", хотя является самым высокооплачиваемым футболистом команды. По данным британских СМИ, Ярмоленко получает в Лондоне около 7 млн евро в год.

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