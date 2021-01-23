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Ярмоленко перехитрил вратаря в Англии и заставил тренера говорить о своем классе

23 января, 23:43

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский футболист реализовал выход один на один

"Вест Хэм" украинского полузащитника Андрея Ярмоленко вышел в 1/8 финала Кубка Англии. В четвертом раунде турнира лондонская команда легко прошла представителя Первой лиги "Донкастер", разгромив соперника со счетом 4:0. Ранее голевая передача Ярмоленко помогла "Вест Хэму" победить в Премьер-лиге.

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Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм"

Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" / Фото: Reuters

Уже на второй минуте матча хозяева открыли счет, а спустя полчаса Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе, реализовал выход один на один. Это третий гол украинца в этом сезоне после двух мячей в Кубке английской лиги. Ярмоленко получил вторую лучшую оценку по версии Whoscored – 8,2 балла.

После перерыва "Донкастер" получил в свои ворота еще два мяча и прекратил выступления в Кубке Англии. Лучшим игроком матча стал автор первого гола Пабло Форнальс, ему поставили 8,5 баллов. И теперь "Вест Хэм" на стадии 1/8 финала турнира встретится с победителем пары "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль".

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"Андрей играл очень хорошо. Его движения за спиной защитников были хорошими, что давало нам преимущество впереди. Мы не всегда видели их, или реагировали на них, но он продемонстрировал понимание игры на этой позиции. Хотя мы в любом случае высоко оцениваем его класс", – сказал Алан Ирван – ассистент тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса.

Мы также писали, что Ярмоленко поучаствовал в победе "Вест Хэма" над "Бернли". И вообще украинский футболист очень неплохо выглядит в январе.

Смотрите, как Ярмоленко играл за сборную Украины

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