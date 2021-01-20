Голевая передача Ярмоленко помогает "Вест Хэму" победить, "Лестер" бьет "Челси" и выходит в лидеры

Украинский вингер снова вышел на замену и отметился пасом головой

Продолжает радовать своих поклонников английский "Вест Хэм". Вчера вечером лондонская команда добыла третью победу в пяти последних матчах Премьер-лиги – над "Вест Бромвичем" – и продолжила беспроигрышную серию до пяти поединков. А украинец Андрей Ярмоленко сделал решающую передачу после выхода на поле во втором тайме. Тремя днями ранее Ярмоленко поучаствовал в победе "Вест Хэма" над "Бернли".

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На этот раз счет открыл Джаррод Боуэн в компенсированное к первому тайму время. Однако уже в начале второго бразильский полузащитник "Вест Брома" Матеус Перейра эффектным ударом левой ногой застиг Лукаша Фабианского врасплох. Ярмоленко вышел на замену на 62-й минуте и уже на 66-й совершил судьбоносное действие: скинул мяч головой в центр штрафной, откуда Майкл Антонио в падении с разворота установил окончательный счет – 2:1.

Гости имели неплохой шанс спастись от поражения, но мяч прошел рядом со штангой. Смотрите обзор матча "Вест Хэм" – "Вест Бромвич".

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А вот другая лондонская команда, "Челси", продолжила череду неудач. Подопечные Лэмпарда проиграли в Лестере – 0:2. Хозяева уже в первом тайме усилиями Ндиди и Мэддисона обеспечили себе три очка и вышли в лидеры чемпионата Англии. У гостей попытался прервать голевую засуху Тимо Вернер, и мяч оказался в сетке после его удара, но система VAR его отменила.

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