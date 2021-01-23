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Ярмоленко перехитрив воротаря в Англії і примусив тренера говорити про свій клас

23 січня, 23:43

Олена Павлова Олена Павлова

Український футболіст реалізував вихід один на один

"Вест Гем" українського півзахисника Андрія Ярмоленка вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії. У четвертому раунді турніру лондонська команда легко пройшла представника Першої ліги "Донкастер", розгромивши суперника з рахунком 4:0. Раніше гольова передача Ярмоленка допомогла "Вест Гему" перемогти у Прем'єр-лізі.

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Андрій Ярмоленко забив за "Вест Хем"

Андрій Ярмоленко забив за "Вест Хем" / Фото: Reuters

Вже на другій хвилині матчу господарі відкрили рахунок, а через півгодини Андрій Ярмоленко, який вийшов в стартовому складі, реалізував вихід один на один. Це третій гол українця в цьому сезоні після двох м'ячів у Кубку англійської ліги. Ярмоленко отримав другу кращу оцінку за версією Whoscored – 8,2 бала.

Після перерви "Донкастер" отримав в свої ворота ще два м'ячі і припинив виступи в Кубку Англії. Кращим гравцем матчу став автор першого голу Пабло Форнальс, йому поставили 8,5 балів. І тепер "Вест Гем" на стадії 1/8 фіналу турніру зустрінеться з переможцем пари "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль".

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"Андрій грав дуже добре. Його рухи за спиною захисників були хорошими, що давало нам перевагу попереду. Ми не завжди бачили їх, або реагували на них, але він продемонстрував розуміння гри на цій позиції. Хоча ми в будь-якому випадку високо оцінюємо його клас" , – сказав Алан Ірван – асистент тренера "Вест Гема" Девіда Мойєса.

Ми також писали, що Ярмоленко взяв участь у перемозі "Вест Гема" над "Бернлі". І взагалі український футболіст дуже непогано виглядає в січні.

Дивіться, як Ярмоленко грав за збірну України

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