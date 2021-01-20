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Гольова передача Ярмоленка допомагає "Вест Гему" перемогти, "Лестер" б'є "Челсі" і виходить в лідери

20 січня, 08:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український вінгер знову вийшов на заміну і відзначився пасом головою

Продовжує тішити своїх шанувальників англійський "Вест Гем". Вчора ввечері лондонська команда здобула третю перемогу в п'яти останніх матчах Прем'єр-ліги – над "Вест Бромвічем" – і продовжила безпрограшну серію до п'яти поєдинків. А українець Андрій Ярмоленко зробив вирішальну передачу після виходу на поле в другому таймі. Трьома днями раніше Ярмоленко взяв участь у перемозі "Вест Гема" над "Бернлі".

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Тепер рахунок відкрив Джаррод Боуен в компенсований до першого тайму час. Однак уже на початку другого бразильський півзахисник "Вест Брому" Матеус Перейра ефектним ударом лівою ногою захопиг Лукаша Фабіанського зненацька. Ярмоленко вийшов на заміну на 62-й хвилині і вже на 66-й зробив доленосну дію: скинув м'яч головою в центр штрафного, звідки Майкл Антоніо в падінні з розвороту встановив остаточний рахунок – 2:1.

Гості мали непоганий шанс врятуватися від поразки, але м'яч відбувся поруч зі штангою. Дивіться огляд матчу "Вест Гем" – "Вест Бромвіч".

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А ось інша лондонська команда, "Челсі", продовжила низку невдач. Підопічні Лемпарда програли в Лестері – 0:2. Господарі вже в першому таймі зусиллями Ндіді і Медісона забезпечили собі три очки й вийшли в лідери чемпіонату Англії. У гостей спробував перервати гольову засуху Тімо Вернер, і м'яч опинився в сітці після його удару, але система VAR його скасувала.

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"МЮ" тепер відстає від "Лестера" на одне очко, але сьогодні грає з аутсайдером – "Фулгемом".

Дивіться наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином.

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Згадаймо, як Ярмоленко і Коваленко розігрували комбінацію в матчі Польща – Україна:

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